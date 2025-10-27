Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии до середины недели пообещали дожди

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 27, 28 и 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие три дня пообещали небольшой дождь. Температура воздуха опустится до −3 градусов в ночное время. Прогноз погоды передали синоптики Башгидрометцентра на 27, 28 и 29 октября.

В понедельник, 27 октября, спрогнозировали умеренный ветер и дожди. Днем температура воздуха будет не выше +8, + 13°.

Во вторник, 28 октября, обещают дождь и умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0, +5°, по востоку до −5°, днем +8, +13°.

В среду, 29 октября, будет также дождливо. Температура воздуха ночью +2, +7°, при прояснениях до −3°, днем +7,+12°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.