Он не ел кошек, а ел вместе с ними. В Ташкентском зоопарке рассказали историю шакалёнка, который случайно оказался в столице

На самом деле, по словам очевидцев, молодой шакалёнок мирно обитал на Дархане. Больше того — он ел вместе с котятами, не проявлял агрессии и к людям практически не подходил. Все бы так и продолжалось, если бы однажды на беднягу не напала стая собак. В поисках спасения малыш забился во двор старой консерватории. Тут-то его и заметили неравнодушные ташкентцы.