Он не ел кошек, а ел вместе с ними. В Ташкентском зоопарке рассказали историю шакалёнка, который случайно оказался в столице

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). В последние дни соцсети буквально взорвались сообщениями: якобы по улицам Ташкента разгуливает опасный шакалёнок, он съел пару кошек и пугает людей. Некоторые анонимные Telegram-каналы не упустили шанс «похайпить», раздувая панику: опасное животное, чуть ли не угроза всему городу! Но, как это часто бывает, истина оказалась куда спокойнее и даже трогательнее.

Источник: Соцсети

Шакалёнок-добряк с Дархана.

На самом деле, по словам очевидцев, молодой шакалёнок мирно обитал на Дархане. Больше того — он ел вместе с котятами, не проявлял агрессии и к людям практически не подходил. Все бы так и продолжалось, если бы однажды на беднягу не напала стая собак. В поисках спасения малыш забился во двор старой консерватории. Тут-то его и заметили неравнодушные ташкентцы.

Спасательная операция: министерство экологии и зоопарк.

Ночью 25 октября на место прибыли специалисты Министерства экологии и Ташкентского зоопарка. Ребята сработали оперативно — поймали животное, чтобы оно не попало в беду. Сейчас шакалёнок находится в реабилитационном центре зоопарка. Как отмечают специалисты, с ним всё в порядке, он спокоен и под наблюдением.

Дикий, но не злобный.

Несмотря на всю дружелюбность к котятам и абсолютное отсутствие интереса к людям, шакалёнок остаётся диким животным, требующим особого ухода. После прохождения обязательного карантина он переедет в вольер и останется жить в Ташкентском зоопарке.

Экологи пообещали делиться новостями о жизни нового жителя и рассказать, как он будет осваиваться в своём новом доме. Отдельное спасибо — всем неравнодушным ташкентцам, которые помогали распространять информацию и переживали за судьбу малыша.