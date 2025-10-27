Он не ел кошек, а ел вместе с ними. В Ташкентском зоопарке рассказали историю шакалёнка, который случайно оказался в столице

Шакалёнок-добряк с Дархана.
На самом деле, по словам очевидцев, молодой шакалёнок мирно обитал на Дархане. Больше того — он ел вместе с котятами, не проявлял агрессии и к людям практически не подходил. Все бы так и продолжалось, если бы однажды на беднягу не напала стая собак. В поисках спасения малыш забился во двор старой консерватории. Тут-то его и заметили неравнодушные ташкентцы.
Спасательная операция: министерство экологии и зоопарк.
Ночью 25 октября на место прибыли специалисты Министерства экологии и Ташкентского зоопарка. Ребята сработали оперативно — поймали животное, чтобы оно не попало в беду. Сейчас шакалёнок находится в реабилитационном центре зоопарка. Как отмечают специалисты, с ним всё в порядке, он спокоен и под наблюдением.
Дикий, но не злобный.
Несмотря на всю дружелюбность к котятам и абсолютное отсутствие интереса к людям, шакалёнок остаётся диким животным, требующим особого ухода. После прохождения обязательного карантина он переедет в вольер и останется жить в Ташкентском зоопарке.
Экологи пообещали делиться новостями о жизни нового жителя и рассказать, как он будет осваиваться в своём новом доме. Отдельное спасибо — всем неравнодушным ташкентцам, которые помогали распространять информацию и переживали за судьбу малыша.