Бежать нельзя: кинолог объяснил, как спастись при нападении бродячих собак

Утром 25 октября жизнь небольшого поселка в Красноярском крае разделилась на до и после из-за чудовищной трагедии. 10-летний мальчик, который отправился через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пойти на выпас скота, так и не дошел до цели.
Его тело с многочисленными укусами позже обнаружили недалеко от СНТ «Теремок». Предварительная версия следствия — на ребенка напала стая бродячих собак.
Эта история всколыхнула всю страну, вновь заставив заговорить о проблеме, которая годами остается нерешенной. Почему это произошло и можно ли было предотвратить трагедию? На эти острые вопросы aif.ru ответил кинолог Владимир Уражевский.
«Не должен был идти один».
Кинолог Уражевский, комментируя историю, подчеркнул, что что ребенок не должен был находиться в потенциально опасном месте без сопровождения взрослых. Эта ошибка стоила ему жизни.
Уражевский напомнил, что проблема агрессивных бродячих животных носит системный характер и встречается почти в каждом регионе.
«Согласно закону об ответственном обращении с животными, собаки после стерилизации, кастрации, вакцинации отпускаются зачастую все. Не отбираются агрессивные собаки. В этом вся проблема. Нужно понимать, что с этим могут столкнуться все: наши дети, родители. Нападение собак может закончиться и летальным исходом», — констатировал кинолог.
Эксперт призвал к предельной бдительности, особенно когда речь идет о безопасности детей.
«Не надо ходить через промзоны, нельзя отпускать детей одних», — отметил Уражевский.
Почему ребенок не мог спастись?
В конкретной ситуации у мальчика практически не было шансов на выживание. Ребенку даже некого было позвать на помощь.
Кинолог объяснил, что даже взрослый человек далеко не всегда может противостоять стае агрессивных собак. Он посоветовал не допускать подобных ситуаций в принципе и избегать мест, где могут быть бродячие собаки.
«Лучше в принципе не допускать такой ситуации — обходить стороной промзоны, складские помещения, где часто прикармливают бродячих собак. При виде собак не стоит убегать, отмахиваться от них — это вызовет еще большую агрессию. Лучше остановиться. Животное может подойти, понюхать человека и уйти», — заявил специалист.
Главное — не провоцировать животное и не проявлять агрессию первым.
Что делать при прямой угрозе? Правила выживания от кинолога.
Если же встреча со стаей все-таки произошла, паника и неверные действия могут стоить жизни. Кинолог Уражевский подробно объяснил, как вести себя в такой критической ситуации.
«Ни в коем случае не следует вызывать агрессию у собак. Кричать не надо, не надо отмахиваться, потому что они воспринимают это как нападение. Можно позвать на помощь или попытаться забраться на дерево или другую возвышенность», — отметил эксперт.
А еще лучше — носить с собой специальный баллончик.
Есть несколько универсальных общепринятых советов, которые могут помочь при нападении стаи собак. Специалисты советуют не показывать страх, не делать резких движений — передвигаться медленно и плавно, не поворачиваться к собаке спиной.
Также рекомендуется создать некую преграду, например, выставить перед собой рюкзак или зонт — все, что есть под рукой. В некоторых случаях собак могут отпугнуть громкие команды, например, «Фу!», «Нельзя!», «Назад!».
Однако лучше всего вообще не попадать в подобные ситуации.
Ранее в ГД призвали владельцев животных ответственно относиться к питомцам.