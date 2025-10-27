Полковник Матвийчук: Купянск и Красноармейск взяты в окружение

«В Купянске противник находится в тактическом окружении. Наши войска видят противника напрямую и уничтожают его. Также наши войска вошли в Красноармейск. Сейчас замыкается в кольцо окружение этого города. Наши войска имеют активную позицию, постоянно продвигаются хоть по 100−200 метров в направлении полного освобождения населенных пунктов. Я думаю, что дни боевиков ВСУ в этих городах сочтены», — объяснил он.