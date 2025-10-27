Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Матвийчук: Купянск и Красноармейск взяты в окружение

ВС РФ взяли в окружение Купянск и Красноармейск. Полковник Матвийчук выразил уверенность, что дни боевиков ВСУ в этих городах сочтены.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные взяли в окружение Красноармейск и Купянск, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В Купянске противник находится в тактическом окружении. Наши войска видят противника напрямую и уничтожают его. Также наши войска вошли в Красноармейск. Сейчас замыкается в кольцо окружение этого города. Наши войска имеют активную позицию, постоянно продвигаются хоть по 100−200 метров в направлении полного освобождения населенных пунктов. Я думаю, что дни боевиков ВСУ в этих городах сочтены», — объяснил он.

Ранее стало известно, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об актуальной ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих, на красноармейском — 5,5 тысяч военных ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше