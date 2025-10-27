Полковник Матвийчук: Купянск и Красноармейск взяты в окружение

Российские военные взяли в окружение Красноармейск и Купянск, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«В Купянске противник находится в тактическом окружении. Наши войска видят противника напрямую и уничтожают его. Также наши войска вошли в Красноармейск. Сейчас замыкается в кольцо окружение этого города. Наши войска имеют активную позицию, постоянно продвигаются хоть по 100−200 метров в направлении полного освобождения населенных пунктов. Я думаю, что дни боевиков ВСУ в этих городах сочтены», — объяснил он.
Ранее стало известно, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об актуальной ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих, на красноармейском — 5,5 тысяч военных ВСУ.