В Москве ожидаются облачная погода и до 10 градусов тепла

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит 8−10 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 4 градусов.
Ветер юго-восточный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.