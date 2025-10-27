В Венесуэлу прилетел российский Ил-76ТД с неизвестным грузом

В Венесуэлу прилетел лайнер Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» с неизвестным грузом. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
— Борт вылетел из РФ 22 октября, последовав маршрутом через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию, откуда уже в Венесуэлу, — сказано в публикации.
Отмечается, что компания с января 2023 года находится в санкционном списке Соединенных Штатов против ЧВК «Вагнер» за осуществление грузоперевозок в интересах ЧВК и подсанкционных предприятий российского ВПК.
Президент РФ Владимир Путин 16 октября направил в Государственную думу законопроект о ратификации договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
В конце сентября кадры крушения транспортного самолета Ил-76 в африканской республике Мали появились в Сети. На опубликованном ролике видно, как самолет смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно проехало всю полосу, но так и не смогло остановиться.
Этот самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао 23 сентября.