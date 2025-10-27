В Венесуэлу прилетел российский Ил-76ТД с неизвестным грузом

В конце сентября кадры крушения транспортного самолета Ил-76 в африканской республике Мали появились в Сети. На опубликованном ролике видно, как самолет смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно проехало всю полосу, но так и не смогло остановиться.