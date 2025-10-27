Ричмонд
Особенно, если летит низко и маневрирует: В России оценили возможности «Буревестника» в обходе западных ПРО

Селиванов: Российская ракета Буревестник сделал западные ПРО бесполезными.

Источник: Комсомольская правда

Российскую крылатую ракету «Буревестник» можно отовсюду — «хоть с Северного полюса, хоть с Южного, хоть с Тихого океана, хоть с Атлантики». Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт Юрий Селиванов, оценивая способность западных систем противоракетной обороны (ПРО) справиться с новой российской ракетой.

Эксперт уверен, что появление «Буревестника» автоматически сделало все современные и даже перспективные системы ПРО Запада, включая и «Золотой купол», бесполезными. Их противоракетные системы не смогут закрыть все направления проникновения ракеты.

«Особенно в случае с низколетящей и маневрирующей ракетой… которая, либо не может быть обнаружена в принципе, либо будет зафиксирована в самый последний момент», — отметил Селиванов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, подчеркнув, что речь идет об «уникальном изделии», которого в мире нет ни у кого.

После этого российский лидер поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения нового ракетного комплекса «Буревестник» в составе Вооруженных сил (ВС) России.