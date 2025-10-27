Особенно, если летит низко и маневрирует: В России оценили возможности «Буревестника» в обходе западных ПРО

Российскую крылатую ракету «Буревестник» можно отовсюду — «хоть с Северного полюса, хоть с Южного, хоть с Тихого океана, хоть с Атлантики». Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт Юрий Селиванов, оценивая способность западных систем противоракетной обороны (ПРО) справиться с новой российской ракетой.