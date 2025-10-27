Ричмонд
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Оренбурга

Ограничения в воздушной гавани Оренбурга введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов начали действовать в аэропорту Оренбурга, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства Артём Кореянко в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что такие меры потребовались для обеспечения безопасности авиасообщения.

Напомним, 26 октября в аэропорту Калуги («Грабцево») дважды за день в целях безопасности вводились временные ограничения на полёты.