Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Оренбурга

Временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов начали действовать в аэропорту Оренбурга, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства Артём Кореянко в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что такие меры потребовались для обеспечения безопасности авиасообщения.
Напомним, 26 октября в аэропорту Калуги («Грабцево») дважды за день в целях безопасности вводились временные ограничения на полёты.