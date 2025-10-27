Впервые за 14 лет в Москве состоялся концерт группы t.A.T.u

Группа «Тату» снова вышла на сцену после долгого 14-летнего перерыва. Концерт в Москве начался с английской версии песни «Я сошла с ума». Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
Выступление получилось эмоциональным. Юлия Волкова и Лена Катина часто держались за руки и пели, стоя лицом друг к другу. Катина недавно сняла гипс после перелома, поэтому двигалась осторожно.
Во время концерта Волкова вспомнила, как звонила подруге по ночам и приезжала к ней домой, где та угощала её супом.
Группа «Тату» была создана Иваном Шаповаловым и Александром Войтинским. В её составе — Юлия Волкова и Елена Катина. Коллектив прославился в начале 2000-х, занял третье место на Евровидении-2003 и стал единственным российским проектом, получившим награду IFPI. Хотя официально группа не работает, участницы иногда объединяются для особых концертов.
Организаторы сообщили, что выступление могло принести около 30 миллионов рублей. Более половины билетов раскупили ещё в сентябре. Цены варьировались от пяти до тридцати тысяч. По оценкам, певицы получили около 15 миллионов, остальное ушло на аренду площадки и оплату команды.
