Стало известно, когда на площади Гайдара в Перми заработают все светофоры

Реконструкция кольца стала первым этапом строительства нового моста через Каму.

Источник: Аргументы и факты

Работу светофоров на площади Гайдара в Перми прокомментировали в Министерстве транспорта Пермского края сайту perm.aif.ru.

Как рассказали в ведомстве, полностью регулируемым движение на кольцевой развязке площади Гайдара станет после открытия улицы 2-й Шоссейной. Это поможет разгрузить поток, так как водителям не придётся пропускать въезжающих на развязку.

«Светофоры включали в тестовом режиме, чтобы проверить работу систем. Сейчас они отключены (мигают желтым), их работа будет необходима при полном открытии улицы 2-й Шоссейной», — рассказали в ведомстве сайту perm.aif.ru.

Напомним, реконструкция движения на площади Гайдара стала первым этапом строительства третьего моста через Каму. Позже на кольцо организуют многоуровневую развязку.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что светофоры на выездах с кольца заработали 19 октября. Водители считают, что это лишь приведёт к новым пробкам.