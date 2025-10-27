Антициклон принесет тепло в Свердловскую область

В Свердловской области 27 октября ожидается теплая погода благодаря влиянию периферии антициклона. На большей части региона установится малооблачная и сухая погода, сообщает синоптик Алексей Пулин.
