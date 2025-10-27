В Иркутской области детские пособия за октябрь выплатят досрочно. Деньги поступят на счет 1, 5 и 7 ноября. Такие изменения в графике связаны с ноябрьскими праздниками. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального Фонда России.
— 1 ноября получат единое пособие неработающие родители по уходу за детьми до 1,5 лет, также выплата приходится на ребенка военнослужащего по призыву и субсидия на первого ребенка до 3 лет, — пояснили в пресс-службе СФР.
Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 6 ноября, на день раньше обычного. Выплата из материнского капитала до 3 лет поступит 5 ноября, как и планировалось.
Пособия, отправляемые по почте, приходят с 3 по 25 число месяца. Дата получения зависит от графика работы отделения.