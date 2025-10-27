Ричмонд
В Сургуте возвращают в школьное меню любимые блюда учеников

В Сургуте (ХМАО) меню в школьных столовых может меняться по пожеланиям детей. В этом году по заявкам учащихся вернули молочные каши, рассказали URA.RU в Комбинате школьного питания.

