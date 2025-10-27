РИАН: Родители могут отменить покупку, совершенную ребенком через их аккаунт

Так, суд поставил точку в истории москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в личном кабинете одного из приложений кнопку «к оформлению». В корзине оказалось 102 товара. Женщина попыталась отказаться от покупок, но сделать это не удалось, поскольку товар сразу был передан на сборку и отправку.