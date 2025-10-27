Ричмонд
РИАН: Родители могут отменить покупку, совершенную ребенком через их аккаунт

Суд завершил дело москвички, чья дочь случайно оформила заказ через приложение.

Источник: Комсомольская правда

Второй кассационный суд подтвердил, что родители имеют право отменить покупку, которую их ребёнок совершил через совместный аккаунт в интернет-магазине. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости.

Так, суд поставил точку в истории москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в личном кабинете одного из приложений кнопку «к оформлению». В корзине оказалось 102 товара. Женщина попыталась отказаться от покупок, но сделать это не удалось, поскольку товар сразу был передан на сборку и отправку.

Вскоре продавец потребовал с семьи оплатить доставку и хранение товара. Покупательница обратилась в суд, чтобы оспорить эти требования, однако сначала безуспешно. Суд первой инстанции отметил, что женщина обратилась в техподдержку, а не направила претензию на официальную электронную почту.

Однако суд кассационной инстанции занял другую позицию. В определении подчеркивалось, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что ГД хочет приоритетно рассмотреть закон об ипотечных каникулах для семей с детьми.