Исследование показало, где чаще всего происходят инциденты с самокатами

В то же время аналитики рассказывают, что на двух крупнейших маркетплейсах с марта по сентябрь россияне приобрели более 700,5 тысячи самокатов на 2,5 миллиарда рублей, прирост составил 30% к объему заказов в 2024 году. «Средний чек за них составил 3 720 рублей. Велосипедов приобретено 223,6 тысячи (в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2024 года) на 3,2 миллиарда рублей. Чаще всего их покупали за 13 923 рубля», — поясняют они.