Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели рассказали о ходе поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае

Поисково-спасательные работы по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время туристического похода в Красноярском крае, пока не увенчались успехом.

Поисково-спасательные работы по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время туристического похода в Красноярском крае, пока не увенчались успехом.

Как сообщила пресс-служба краевого учреждения, в воскресенье, 26 октября, спасатели красноярского отряда «Спасатель» совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета обследовали 9 квадратных километров горно-таежной местности, но не обнаружили следов пропавших.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они отправились в туристический маршрут в направлении горы Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что зоозащитника задержали по делу о гибели ребенка от стаи бродячих собак.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.