Спасатели рассказали о ходе поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае

Поисково-спасательные работы по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время туристического похода в Красноярском крае, пока не увенчались успехом.
Как сообщила пресс-служба краевого учреждения, в воскресенье, 26 октября, спасатели красноярского отряда «Спасатель» совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета обследовали 9 квадратных километров горно-таежной местности, но не обнаружили следов пропавших.
Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они отправились в туристический маршрут в направлении горы Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
