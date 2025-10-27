Спасатели рассказали о ходе поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они отправились в туристический маршрут в направлении горы Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.