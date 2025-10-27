В МИД рассказали, как на самом деле южнокорейский бизнес уходил из России в 2022 году

Южнокорейские компании уходили из России болезненно и убыточно, а теперь многие из них «кусают локти», в то время как оставшиеся компании процветают. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
Дипломат подчеркнул, что южнокорейские компании были вынуждены уйти, оставив рынок и созданные производственные мощности в России.
«Никто не хлопал дверью, все хотели остаться. Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес кусает локти, как говорится», — отметил Зиновьев.
По его словам, корейские бизнесмены хорошо осведомлены о нынешних возможностях рынка в России и ищут возможности взаимодействия. Зиновьев подчеркнул, что именно бизнес в Южной Корее стал одной из конструктивных сил, которые связывают наши страны.
Ранее сообщалось, что в России появилась «новая бизнес-элита», которая пришла на смену ушедшим из РФ международным компаниям после начала спецоперации на Украине.
В прошлом году СМИ признали, что западный бизнес отказывается от планов выхода из России хотя раньше заявляли об уходе. Причин две — «бюрократические препятствия растут, а потребительская активность восстанавливается».