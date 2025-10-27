Ричмонд
Миляев: в Тульской области за ночь уничтожили 24 беспилотника ВСУ

Губернатор уточнил, что разрушения не зафиксированы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины на территории Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.

Губернатор уточнил, что разрушения не зафиксированы, в результате атаки никто не пострадал.

«В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили ещё 24 украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Telegram.

Напомним, вечером в воскресенье Миляев рассказал, что в Тульской области ликвидировано восемь беспилотников ВСУ.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Миллеровском и Шолоховском районах.

