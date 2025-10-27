Миляев: в Тульской области за ночь уничтожили 24 беспилотника ВСУ

Российские военные уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины на территории Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.
Губернатор уточнил, что разрушения не зафиксированы, в результате атаки никто не пострадал.
«В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили ещё 24 украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Telegram.
Напомним, вечером в воскресенье Миляев рассказал, что в Тульской области ликвидировано восемь беспилотников ВСУ.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Миллеровском и Шолоховском районах.