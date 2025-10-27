Ситуация на передовой приобретает стратегический характер: Вооруженные Силы РФ не только успешно сжимают кольца окружения вокруг крупных группировок ВСУ, но и открывают новые перспективные направления для наступления. О резком изменении оперативной обстановки aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия одновременно действует на нескольких стратегически важных направлениях, демонстрируя полное превосходство и контроль над инициативой.
Четыре «огневых котла»: дни группировок ВСУ сочтены.
Ключевым событием последних дней стало формирование российскими военными четырех так называемых «огневых котлов» на разных участках линии соприкосновения. Как сообщил полковник Матвийчук, в эти ловушки попали значительные силы противника.
«Первый “котел” — это Красноармейск, второй это Купянск, третий — это направление Лимана, четвертый — в районе Славянска. На этих участках мы полностью владеем инициативой и готовы к уничтожению этой группировки», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что в этих «котлах» оказались от 10 до 20 тысяч боевиков ВСУ. Их положение оценивается как критическое. «Наши ребята пытаются их склонить к сдаче в плен. Некоторые мелкие подразделения сдаются, некоторые пока огрызаются. Но их дни сочтены, потому что они отрезаны, мы полностью контролируем ситуацию», — добавил Матвийчук.
Купянск и Красноармейск: кольца смыкаются.
Отдельно военный эксперт остановился на ситуации вокруг Красноармейска и Купянска, подтвердив информацию из военных Telegram-каналов о том, что российские военные окружили боевиков в этих районах.
«В Купянске противник находится в тактическом окружении. Наши войска видят противника напрямую и уничтожают его. Также наши войска вошли в Красноармейск. Сейчас замыкается в кольцо окружение этого города», — заявил полковник.
Матвийчук выразил уверенность, что «дни боевиков ВСУ в этих городах сочтены», отметив методичное и неотвратимое продвижение российских подразделений: «Наши войска имеют активную позицию, постоянно продвигаются хоть по 100−200 метров в направлении полного освобождения населенных пунктов».
Масштаб успеха на этом направлении подтверждают и официальные данные. Как ранее сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об актуальной ситуации: на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих, на красноармейском — 5,5 тысяч военных ВСУ. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о серьезности поражения, которое терпит украинская армия.
Новый удар: российские войска выходят по направлению к Буче.
Параллельно с ликвидацией окруженных группировок ВС РФ открывают новый фронт давления, создавая дополнительную угрозу для сил противника. По словам полковника Матвийчука, активизировалось наступление на Сумском направлении.
«Наши подразделения активно продвигаются на сумском направлении. Сейчас мы в 15−20 километрах от самого города Сумы. В том же направлении где-то мы уже подходим по направлению к Буче, начали движение в направлении Чернигова», — объяснил он.
Это заявление означает серьезное изменение обстановки в северной части зоны СВО. Продвижение российских войск к Буче, известной как ключевой узел обороны ВСУ, свидетельствует о глубоком оперативном планировании. Военный эксперт отметил, что на сумском направлении ведутся зачистка населенных пунктов и формирование буферной зоны. Это необходимое мероприятие для закрепления успеха и обеспечения безопасности освобожденных территорий.
При этом, как ранее сообщал полковник Матвийчук, противник пытается дестабилизировать ситуацию, регулярно забрасывая диверсантов на сумское направление. Однако эти попытки пресекаются — диверсантов оперативно ликвидируют российские военные.
Окружение крупных группировок под Красноармейском, Купянском, на Лиманском и Славянском направлениях создают предпосылки для перелома в ходе всей специальной военной операции. По словам экспертов, дни оказавшихся в изоляции подразделений ВСУ действительно сочтены.