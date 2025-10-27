Матвийчук: ВСУ в огневых котлах, а ВС РФ выходят по направлению к Буче

Эксперт уточнил, что в этих «котлах» оказались от 10 до 20 тысяч боевиков ВСУ. Их положение оценивается как критическое. «Наши ребята пытаются их склонить к сдаче в плен. Некоторые мелкие подразделения сдаются, некоторые пока огрызаются. Но их дни сочтены, потому что они отрезаны, мы полностью контролируем ситуацию», — добавил Матвийчук.