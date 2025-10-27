Стало известно, что мужчина 8 лет скрывал найденный клад древнеримских монет

Житель Германии восемь лет хранил в секрете найденный им клад древнеримских монет. Об этом сообщает Live Science.
Мужчина наткнулся на находку в районе деревни Борсум в Нижней Саксонии, используя металлоискатель. Это произошло еще в 2017 году. Поскольку поиски велись нелегально, он решил не сообщать властям и только весной этого года признался в находке.
Когда археологи прибыли на место в октябре, они нашли ещё больше артефактов. Всего было обнаружено около 450 монет возрастом примерно две тысячи лет.
Учёные считают, что это один из крупнейших кладов эпохи ранней Римской империи в регионе. Монеты были отчеканены в I веке нашей эры, вскоре после падения республики. Специалисты пока выясняют, как они оказались в этих местах.
После общения с учеными мужчина прошёл обучение по обращению с металлоискателями и теперь может искать клады официально. Против него не стали возбуждать дело — срок давности за сокрытие находки истёк.
