«Не успевают»: в Британии раскрыли главную проблему местных спецслужб

Британские спецслужбы испытывают серьёзные проблемы с координацией, что снижает их эффективность в борьбе с угрозами национальной безопасности. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на доклад МВД Великобритании за 2023 год.
В материале подчёркивается, что службы безопасности фактически не успевают реагировать на новые вызовы. В центре критики — Агентство внутренней безопасности MI5, внешняя разведка MI6 и Управление правительственной связи GCHQ. Их работу характеризуют как демонстрирующую «слабую координацию» и «фрагментированные» линии подотчётности.
Особенно остро разногласия проявляются в вопросах политики и стратегии. Например, MI5 выступает за признание иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, тогда как MI6 предупреждает о серьёзных дипломатических последствиях такого шага, что приводит к тупиковым ситуациям и затрудняет выработку единой позиции. Н.
едавно стало известно, что Великобритании собираются обучать чиновников противодействовать шпионажу. С такой инициативой выступила служба контрразведки MI5, информирует издание The Times.