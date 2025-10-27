Контроль давления и холестерина: как воронежцам бороться с инсультом

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к серьезным неврологическим последствиям, инвалидности и даже смерти. Ежегодно миллионы людей во всем мире сталкиваются с этим состоянием. Однако важно понимать, что при своевременной реакции инсульт можно предотвратить, а его последствия минимизировать. Специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики рассказали о ключевых аспектах борьбы с этим заболеванием.