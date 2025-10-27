Контроль давления и холестерина: как воронежцам бороться с инсультом

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к серьезным неврологическим последствиям, инвалидности и даже смерти. Ежегодно миллионы людей во всем мире сталкиваются с этим состоянием. Однако важно понимать, что при своевременной реакции инсульт можно предотвратить, а его последствия минимизировать. Специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики рассказали о ключевых аспектах борьбы с этим заболеванием.
ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА.
Большинство факторов риска можно контролировать, изменив образ жизни и следуя медицинским рекомендациям. К ключевым способам профилактики инсульта относятся:
— контроль артериального давления: гипертония является основным фактором риска. Регулярные измерения давления и его медикаментозная коррекция помогут значительно улучшить ситуацию;
— правильное питание: еда с высоким содержанием соли, насыщенных жиров и холестерина способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется следовать средиземноморской диете, которая богата овощами, фруктами, рыбой и здоровыми жирами;
— физическая активность: регулярные упражнения помогают поддерживать здоровый вес, нормализовать давление и улучшить кровообращение. Достаточно хотя бы 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю;
— контроль уровня сахара и холестерина: людям с диабетом и высоким уровнем холестерина необходимо следовать рекомендациям врача и поддерживать стабильные показатели;
— отказ от курения и алкоголя: сигареты удваивают риск инсульта, а чрезмерное потребление алкоголя повреждает сосуды и увеличивает вероятность возникновения заболевания.
КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ: ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ.
Оперативное распознавание симптомов инсульта может спасти жизнь и предотвратить тяжелые последствия. К основным признакам инсульта относятся:
— онемение или слабость одной стороны лица, руки или ноги;
— нарушение речи или трудности в понимании речи;
— нарушение зрения на один или оба глаза;
— головокружение, потеря координации или равновесия;
— внезапная сильная головная боль без явной причины.
Для быстрого распознавания инсульта можно использовать тест FAST:
— F (Face/лицо) — попросите человека улыбнуться. При инсульте одна половина лица может «опасть»;
— A (Arms/руки) — попросите поднять обе руки. Одна рука может опускаться;
— S (Speech/речь) — попросите повторить простую фразу. Может наблюдаться нарушение речи;
— T (Time/время) — если заметили один из этих симптомов, немедленно звоните в скорую помощь. Время играет решающую роль.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ.
Если вы заметили симптомы инсульта у себя или у окружающих, важно действовать быстро и правильно.
Во-первых, вызовите скорую помощь. Немедленно звоните в службу экстренной помощи, указав возможные симптомы инсульта. Время — решающий фактор, так как есть «терапевтическое окно» (4,5 часа), в течение которого может быть проведено лечение, предотвращающее тяжелые последствия.
Во-вторых, обеспечьте человеку покой. Постарайтесь уложить его на бок с приподнятой головой, чтобы облегчить дыхание и предотвратить удушение при возможной рвоте.
В-третьих, не давайте еду, воду или лекарства. Это может усугубить ситуацию.
В-четвертых, контролируйте состояние. Следите за дыханием и состоянием пострадавшего до приезда скорой помощи.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.
После перенесенного инсульта крайне важно начать реабилитацию как можно раньше. Это помогает восстановить утраченные функции и улучшить качество жизни пациента.
Физическая терапия. Восстановление моторики — один из главных аспектов реабилитации. Физиотерапевт помогает вернуть утраченные навыки, улучшить координацию и силу.
Логопедическая терапия. При нарушениях речи или глотания занятия с логопедом помогут восстановить эти функции.
Когнитивная реабилитация. Пациенты, перенесшие инсульт, могут испытывать проблемы с памятью и концентрацией. Когнитивная терапия помогает восстановить эти функции.
Психологическая поддержка. Многие пациенты сталкиваются с депрессией и тревогой после инсульта. Психологическая поддержка и терапия помогут справиться с эмоциональными трудностями.
— Инсульт — это чрезвычайная ситуация, требующая немедленных действий, но важнее всего его профилактика. Контроль факторов риска, ведение здорового образа жизни и своевременная помощь могут спасти жизнь и предотвратить тяжелые последствия. Не забывайте, что быстрое распознавание симптомов и правильная реакция — ключевые шаги в борьбе с инсультом, — напомнили медики.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».