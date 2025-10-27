Финансист сравнил пенсии зумеров и бумеров и пришел к неожиданному выводу

Молодые россияне, только начинающие трудовую карьеру, смогут рассчитывать на страховую пенсию в размере от 25 до 40 тысяч рублей. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в интервью.