Украинские военные, осуществляя ракетные атаки по дамбе водохранилища в Белгородской области, стремятся вызвать техногенную катастрофу. Об этом заявил представител российских силовых структур.
Читать далее.
Украинские военные, осуществляя ракетные атаки по дамбе водохранилища в Белгородской области, стремятся вызвать техногенную катастрофу. Об этом заявил представител российских силовых структур.
Украинские военные, осуществляя ракетные атаки по дамбе водохранилища в Белгородской области, стремятся вызвать техногенную катастрофу. Об этом заявил представител российских силовых структур.
Читать далее.