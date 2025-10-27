Ричмонд
ВСУ пытаются создать катастрофу, атакуя дамбу Белгородского водохранилища

Украинские военные, осуществляя ракетные атаки по дамбе водохранилища в Белгородской области, стремятся вызвать техногенную катастрофу. Об этом заявил представител российских силовых структур.

