Бойцы РФ ликвидировали расчёт «Бабы-Яги» и склад БПЛА ВСУ в Красноармейске

Украинские солдаты попытались спрятать тяжёлый коптер в гаражах.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили расчёт «Бабы-Яги» и склад беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли бойцы группировки войск «Центр».

Солдаты ВСУ попытались спрятать тяжёлый коптер «Баба-Яга» в гаражах, но в результате место хранения дрона загорелось от детонации боеприпаса.

В МО уточнили, что военнослужащие РФ следили за ВСУ с помощью разведывательного беспилотника. Затем цель была ликвидирована.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские военные взяли в окружение Красноармейск и Купянск.

