Бойцы РФ ликвидировали расчёт «Бабы-Яги» и склад БПЛА ВСУ в Красноармейске

Российские военные уничтожили расчёт «Бабы-Яги» и склад беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли бойцы группировки войск «Центр».
Солдаты ВСУ попытались спрятать тяжёлый коптер «Баба-Яга» в гаражах, но в результате место хранения дрона загорелось от детонации боеприпаса.
В МО уточнили, что военнослужащие РФ следили за ВСУ с помощью разведывательного беспилотника. Затем цель была ликвидирована.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские военные взяли в окружение Красноармейск и Купянск.
