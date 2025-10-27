Ричмонд
Стали известны личности работорговцев, заманивающих русских девушек в скам-центры в Мьянме

РЕН ТВ: Уроженцы Украины и Средней Азии вербовали россиянок в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

РЕН ТВ установил личности преступников, заманивающих российских девушек в скам-центры Мьянмы и Камбоджи, предлагая им работу моделями.

Среди жертв преступной группировки, состоящей из уроженцев Украины и Средней Азии, — спасенная Дашима Очирнимаева и погибшая гражданка Белоруссии Вера Кравцова, тело которой было кремировано.

Со слов одной из жертв, которая пожелала сохранить анонимность и сейчас отрабатывает выкуп, продавцом Дашимы Очирнимаевой выступал Нематулло Абдуллоев (известный как Nour).

Телеканалом установлено, что он родом из Средней Азии и обучался в Пекине.

Кроме этого, жертва сообщила о вербовщице Карине Шрамко из группы Абдуллоева, заманивающей россиянок большими деньгами для отправки в Мьянму и Камбоджу.

Сообщается, что ссновной мишенью преступников, согласно информации собеседницы, становятся именно русские девушки.

Накануне телеканал СТВ опубликовал расшифровку последних голосовых сообщений пропавшей в Мьянме гражданки Белоруссии Веры Кравцовой.