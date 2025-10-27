Ричмонд
Еще одна пропажа у Минской петли: новые подробности о месте и версиях исчезновения семьи Усольцевых

В Красноярском крае спустя шесть лет продолжается обсуждение таинственного исчезновения мастера спорта по ориентированию Владимира Шатыгина. Мужчина пропал в районе Минской петли, когда всего на несколько минут отошел от группы. Об этом рассказала жительница поселка Абан Ирина Соловьева, ее слова приводит издание aif.ru. Мужчина находился всего в сотне метров от близких. Однако его следы внезапно оборвались — на земле не осталось никаких примет, указывающих на возможное направление его движения или место пребывания.

