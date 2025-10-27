Продление ареста Аллаярову, продажа ФК «Урал», убийство из-за супа: 9 свердловских событий недели

Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова на время рассмотрения его дела в суде по существу оставили в СИЗО. Арест продлили на полгода, хотя журналист просился под домашний арест. Обсуждали на этой неделе также планы свердловских властей продать половину акций ФК «Урал» и убийство в Березовском. Там местный житель разозлился на супругу, отказавшуюся готовить суп, убил ее, снял кожу, а затем попытался расчленить. Обо всех событиях минувшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU.