Челябинский бизнесмен построит магазин в частном секторе в Центральном районе. Скрин

Челябинский бизнесмен Михаил Васильев просит власти одобрить реконструкцию дома под магазин в частном секторе в Центральном районе. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 24 октября по 21 ноября, сообщается на сайте.
Читать далее.
Челябинский бизнесмен Михаил Васильев просит власти одобрить реконструкцию дома под магазин в частном секторе в Центральном районе. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 24 октября по 21 ноября, сообщается на сайте.
Челябинский бизнесмен Михаил Васильев просит власти одобрить реконструкцию дома под магазин в частном секторе в Центральном районе. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 24 октября по 21 ноября, сообщается на сайте.
Читать далее.