Сенатор объяснил, зачем хакеры взломали аккаунты Бузовой и Бородиной

Шейкин подчеркнул, что вернуть доступ к аккаунту возможно, но процесс может занять время, особенно если преступники уже успели сменить данные или использовать страницу для рассылки. В таких случаях нужно сразу обращаться в техническую поддержку платформы и подтверждать личность официально, без посредников, объяснил парламентарий.