ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области, есть раненые

В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

