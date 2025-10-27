ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области, есть раненые

В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Читать далее.
В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате атаки беспилотника в Погарском районе Брянской области погиб водитель микроавтобуса с мирными жителями, еще пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Читать далее.