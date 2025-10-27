Кто из татарстанцев получит повышенную зарплату за ноябрь

В последнем месяце осени у татарстанцев будут длинные выходные — со 2 по 4 ноября. Также жители республики будут отдыхать 6 ноября. Но в указанные даты с согласия сотрудника работодатель может вызвать его на работу, но с двойной оплатой в зависимости от отработанного в эти дни времени.