Кто из татарстанцев получит повышенную зарплату за ноябрь

В последнем месяце осени у татарстанцев будут длинные выходные — со 2 по 4 ноября. Также жители республики будут отдыхать 6 ноября. Но в указанные даты с согласия сотрудника работодатель может вызвать его на работу, но с двойной оплатой в зависимости от отработанного в эти дни времени.
Работать в ноябрьские праздники также будут те сотрудники, у которых предусмотрен сменный график. Но данной категории татарстанцев двойная оплата предусматривается исключительно за работу в праздничные дни — 4 и 6 ноября, в то время как выход на работу 2 и 3 ноября будет оплачиваться в одинарном размере.
Соответственно, жителям Татарстана, которые будут работать в дни с двойной оплатой, начислят повышенную зарплату за ноябрь, которая в большинстве случаев будет выплачена в декабре.