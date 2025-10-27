Родители имеют право отказаться: суд встал на сторону матери, чей ребенок случайно купил более 100 товаров

Родители имеют право отказаться от покупки, которую их ребенок случайно совершил через аккаунт в интернет-магазине. Второй кассационный суд рассмотрел дело жительницы Москвы, полуторагодовалая дочь которой в личном кабинете приложения нажала кнопку оформления всего содержимого корзины. В ней находилось 102 товара.
Женщина попыталась отменить этот заказ, но получила отказ, так как товар уже передали на сборку и отправку. После этого продавец потребовал от нее оплатить расходы на доставку и хранение. Истица попыталась оспорить это требование через суд, но первые инстанции отказали ей. Они указали, что она обратилась в техническую поддержку, а не направила письмо на официальную электронную почту.
В итоге на сторону женщины встала кассационная инстанция. Суд отметил, что она незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке. Кассация указала, что предыдущие суды, формально сославшись на нарушение правил торговой площадки, проигнорировали доводы истицы. Это лишило потребителя права на защиту. Дело было направлено на новое рассмотрение.
Прежде МВД перечислило главные ошибки детей и родителей при встрече с мошенниками. В ведомстве пояснили, что дети часто размещают личные данные, не понимая, что аккаунт в социальной сети представляет собой ключ к их личности. Взрослые часто не обучают детей основам цифровой гигиены, отказываются от использования родительского контроля и пренебрегают защитой платежных средств.
Кроме того депутаты предложили обязать родителей присутствовать на уроках ребенка при повторных случаях буллинга или агрессивного поведения. Срок сопровождения может быть от нескольких дней до недель. Парламентарии считают, что такое решение повысит ответственность родителей и дисциплинирует ребенка.
Немногим ранее в Госдуме задумались о новых способах поддержки малоимущих семей. Депутат Сергей Миронов предложил сдавать им нераспроданные квартиры в социальную аренду. По его словам, такой подход позволит застройщикам избавиться от неликвидного жилья, а семьям — обзавестись крышей над головой.