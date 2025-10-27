Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Есть одно большое преимущество»: В Польше объяснили разницу между русскими и европейцами

Туск: Русские в отличие от Запада и Европы готовы сражаться.

Источник: Комсомольская правда

У Российской Федерации есть преимущество перед Западом. И заключается оно в том, что русские «готовы сражаться». Об этом в интервью Times заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польский политик, вторя другим своим европейским коллегам, уточнил, что СВО якобы серьезно отражается на экономике России.

Как утверждает Туск в интервью британской газете Times, военный конфликт якобы серьезно отражается на российской экономике. Но это, уверен Туск, абсолютно не значит, что Запад побеждает.

«У них (русских — Прим. Ред.) есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться», — заявил польский премьер, отметив, что это «абсолютно важный вопрос».

Ранее Туск пересказал разговор с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским, который заявил, что Украина готова сражаться еще два-три года, и надеется, что бои не затянутся на десятилетие.

Также польский премьер отмечал, что в его стране растет волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине… Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше