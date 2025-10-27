У Российской Федерации есть преимущество перед Западом. И заключается оно в том, что русские «готовы сражаться». Об этом в интервью Times заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Польский политик, вторя другим своим европейским коллегам, уточнил, что СВО якобы серьезно отражается на экономике России.
Как утверждает Туск в интервью британской газете Times, военный конфликт якобы серьезно отражается на российской экономике. Но это, уверен Туск, абсолютно не значит, что Запад побеждает.
«У них (русских — Прим. Ред.) есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться», — заявил польский премьер, отметив, что это «абсолютно важный вопрос».
Ранее Туск пересказал разговор с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским, который заявил, что Украина готова сражаться еще два-три года, и надеется, что бои не затянутся на десятилетие.
Также польский премьер отмечал, что в его стране растет волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине… Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса.