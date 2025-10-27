В Госдуме объявили войну пачкающей носки обуви и предложили ввести новый ГОСТ

Толмачёв отметил, что требования к сырью и выделке кожи подробно прописаны для различных типов обуви, но общую картину покупателю собрать сложно. Для этого нужно собрать воедино требования из всех связанных стандартов. Собеседник Life.ru добавил, что набирается не меньше пяти таких стандартов, что, конечно, не очень удобно для покупателя, который решил узнать, соблюдает ли производитель государственные нормативы.