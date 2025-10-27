5 киноляпов из «Бригады», которые доказывают: герои были путешественниками во времени

Конечно, можно списать всё на обычные киноляпы и невнимательность реквизиторов. Но, согласитесь, версия про путешествия во времени звучит куда интереснее! Может, именно поэтому бригада так легко уходила от полиции, всегда оказывалась на шаг впереди конкурентов и знала, как поступить в самых сложных ситуациях. Они просто видели будущее, потому что уже там были. А мы двадцать лет пересматриваем сериал и только сейчас начинаем понимать его настоящий смысл. Может, пора пересмотреть «Бригаду» ещё раз — но теперь уже как фантастический боевик? А ещё Life.ru показывал, как почти через 50 лет после съёмок выглядят герои фильма «Собака на сене».