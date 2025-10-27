Риттер: стратегическое поражение Киева будет означать и поражение Запада

Западные государства не способны не поддерживать Украину, так как поражение украинской стороны будет означать и их поражение, заявил Скотт Риттер.
«Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение», — сказал он.
Аналитик из Соединённых Штатов отметил, что европейские политики сами «загнали себя в угол» и отчаялись.
«Это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются», — рассказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Ранее Риттер заявил, что Западу не следует провоцироватб Российскую Федерацию постоянными действиями, способными вызвать обострение.