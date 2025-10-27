Ричмонд
В Омской области водитель сбил двух девочек и скрылся с места происшествия

Спустя время трусливого водителя поймали — он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Двух 16-летних девочек сбил пьяный 60-летний водитель в Любинском районе. О происшествии, произошедшем 26 октября, сообщает пресс-служба омской полиции.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних пешеходов поступило в дежурную часть МВД Любинского района 26 октября, в 18:30 часов. Свидетели происшествия, позвонившие полицию, сообщили, что сбивший девочек водитель скрылся с места ДТП. В результате оперативно-разыскных мероприятий госавтоинспекторы установили личность нарушителя — им оказался 60-летний местный житель, у которого были выявлены признаки сильного опьянения.

На любителя ездить в пьяном виде и трусливо сбегать с места происшествия заведено дело. Пострадавшим девочкам были вызваны врачи, которые оказали им медицинская помощь. Полученные школьницами травмы здоровью и жизни не угрожают.