В Омской области водитель сбил двух девочек и скрылся с места происшествия

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних пешеходов поступило в дежурную часть МВД Любинского района 26 октября, в 18:30 часов. Свидетели происшествия, позвонившие полицию, сообщили, что сбивший девочек водитель скрылся с места ДТП. В результате оперативно-разыскных мероприятий госавтоинспекторы установили личность нарушителя — им оказался 60-летний местный житель, у которого были выявлены признаки сильного опьянения.