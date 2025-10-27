На Дону аннулировали гражданство пяти человек из-за нарушений воинского учета

Кроме того, в регионе работает реестр контролируемых лиц, созданный 5 февраля 2025 года. В него включены более шести тыс. иностранцев, проживающих в области с нарушением миграционных норм. Им запрещено менять адрес проживания, совершать сделки с недвижимостью и автомобилями, заключать браки, регистрировать предприятия и получать водительские права.