В Свердловской области снять квартиру может только половина семей

Антилидерами рейтинга стали Республика Дагестан, регион оказался на 83 месте. Здесь аренду квартиры могут себе позволить только 18,8% семей. При этом, местные жители в среднем должны зарабатывать 111,3 тысячи рублей. 84 место занимает Республика Ингушетия — 17,3% семей могут арендовать жилье. Средняя зарплата при этом должна составлять 97,5 тысячи рублей. Последнее, 85 место у Чеченской Республики. Только 13,5% семей могут снять квартиру. Средний доход при этом должен быть 116,2 тысячи рублей.