В Свердловской области снять квартиру может только половина семей

В Свердловской области только 56,2% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать квартиру. В среднем свердловчане должны зарабатывать 111,4 тысячи рублей в месяц для съема жилья. Регион занимает 20 место рейтинга. Такими данными поделились аналитики РИА Новости. В рейтинге доступности жилья участвуют все 89 регионов России, но по новым регионам данных нет.
На первой строчке рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь аренду квартиры могут позволить 76,4% семей. В среднем местные жители должны зарабатывать 175,2 тысячи рублей для съема жилья. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — 75,% семей, средний доход при этом должен составлять 135 тысячи рублей. Третье место занимает Сахалинская область с показателем 64,8%. Средняя зарплата — 158 тысячи рублей.
Антилидерами рейтинга стали Республика Дагестан, регион оказался на 83 месте. Здесь аренду квартиры могут себе позволить только 18,8% семей. При этом, местные жители в среднем должны зарабатывать 111,3 тысячи рублей. 84 место занимает Республика Ингушетия — 17,3% семей могут арендовать жилье. Средняя зарплата при этом должна составлять 97,5 тысячи рублей. Последнее, 85 место у Чеченской Республики. Только 13,5% семей могут снять квартиру. Средний доход при этом должен быть 116,2 тысячи рублей.