Беспилотники применят на омских стройках

Министр строительства Омской области сообщил в понедельник, 27 октября 2025 года, что на общественном совете при Минстрое обсудили вопрос использования беспилотников для контроля строек.
«Это дешевый способ детального мониторинга всех этапов строительного процесса. Беспилотники запрограммированы передавать данные в цифровом формате и проецировать их на 3D-модели возводимых объектов. Очень нужное направление, для развития которого в Минстрое уже создаются необходимые условия», — рассказал министр.
Рашко отметил, что планируется проработать вопрос включения в ТЗ по строительному контролю применение аэрофотосъемки.
Министр заявил, что в ведомстве будут рады видеть опытных сертифицированных эксплуатантов беспилотных летательных аппаратов на их объектах.