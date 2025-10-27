Беспилотники применят на омских стройках

«Это дешевый способ детального мониторинга всех этапов строительного процесса. Беспилотники запрограммированы передавать данные в цифровом формате и проецировать их на 3D-модели возводимых объектов. Очень нужное направление, для развития которого в Минстрое уже создаются необходимые условия», — рассказал министр.