Омская прокуратура потребовала срочно расселить жильцов аварийного дома в Береговом

Физический износ жилого здания в микрорайоне Береговой превышает 70%, но глава Советского округа Финашин четвертый год не расселяет несчастных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского округа провела проверку соблюдения законодательства при расселении омичей из аварийного и подлежащего сносу многоквартирного кирпичного дома № 8 по улице Пролетарская в микрорайоне Береговой. Результат проверки опубликовал телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

По сообщению ведомства, физический износ жилого здания превышает 70%. В доме, где продолжают проживать несчастные жители, повреждены и деформированы конструктивные элементы, что свидетельствует о высокой опасности обрушения. В прокуратуре особо отметили, что жителей этого дома должны были отселить до конца 2021 года, однако до сих пор этого не сделано, несмотря на имеющуюся угрозу их жизни и здоровью.

В целях защиты прав жильцов дома прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации города Омска незамедлительно принять меры к расселению граждан. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, отметили в ведомстве и пообещали проконтролировать исполнение решения суда.