Омская прокуратура потребовала срочно расселить жильцов аварийного дома в Береговом

По сообщению ведомства, физический износ жилого здания превышает 70%. В доме, где продолжают проживать несчастные жители, повреждены и деформированы конструктивные элементы, что свидетельствует о высокой опасности обрушения. В прокуратуре особо отметили, что жителей этого дома должны были отселить до конца 2021 года, однако до сих пор этого не сделано, несмотря на имеющуюся угрозу их жизни и здоровью.