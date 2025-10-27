Омская прокуратура потребовала срочно расселить жильцов аварийного дома в Береговом

Прокуратура Советского округа провела проверку соблюдения законодательства при расселении омичей из аварийного и подлежащего сносу многоквартирного кирпичного дома № 8 по улице Пролетарская в микрорайоне Береговой. Результат проверки опубликовал телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
По сообщению ведомства, физический износ жилого здания превышает 70%. В доме, где продолжают проживать несчастные жители, повреждены и деформированы конструктивные элементы, что свидетельствует о высокой опасности обрушения. В прокуратуре особо отметили, что жителей этого дома должны были отселить до конца 2021 года, однако до сих пор этого не сделано, несмотря на имеющуюся угрозу их жизни и здоровью.
В целях защиты прав жильцов дома прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации города Омска незамедлительно принять меры к расселению граждан. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, отметили в ведомстве и пообещали проконтролировать исполнение решения суда.