Игрок «Тампы» Кучеров забил победную шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев гол на 5-й минуте забил Брэндон Хэйгел, у «Вегаса» на 19-й минуте отличился Вильям Карлссон. На первой минуте овертайма форвард Кучеров стал автором победной для «Тампы» шайбы.