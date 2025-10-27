Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Тампы» Кучеров забил победную шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

Победную шайбу Кучеров забросил на первой минуте овертайма.

Источник: Аргументы и факты

Российский игрок «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев гол на 5-й минуте забил Брэндон Хэйгел, у «Вегаса» на 19-й минуте отличился Вильям Карлссон. На первой минуте овертайма форвард Кучеров стал автором победной для «Тампы» шайбы.

Кучеров довел число шайб в НХЛ до 360. В текущем сезоне хоккеист отличился в овертаймах в семи матчах, сравнявшись со шведом Виктором Хедманом и канадцем Венсаном Лекавалье. Лидером «Тампы» по данному показателю остается канадец Стивен Стэмкос (13).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин провёл 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Он также повторил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в октябрьских матчах НХЛ.