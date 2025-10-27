Игрок «Тампы» Кучеров забил победную шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

Российский игрок «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом».
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев гол на 5-й минуте забил Брэндон Хэйгел, у «Вегаса» на 19-й минуте отличился Вильям Карлссон. На первой минуте овертайма форвард Кучеров стал автором победной для «Тампы» шайбы.
Кучеров довел число шайб в НХЛ до 360. В текущем сезоне хоккеист отличился в овертаймах в семи матчах, сравнявшись со шведом Виктором Хедманом и канадцем Венсаном Лекавалье. Лидером «Тампы» по данному показателю остается канадец Стивен Стэмкос (13).
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин провёл 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Он также повторил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в октябрьских матчах НХЛ.