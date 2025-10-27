Ричмонд
В Московском планетарии сообщили, когда можно будет увидеть межпланетную комету 3I/ATLAS

Московский планетарий: Комету 3I/ATLAS можно будет увидеть с 30 октября.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 октября межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет максимально близкую к Солнцу точку. А после 30 октября по утрам ее можно будет наблюдать из Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом», — пояснили в планетарии.

Межзвездную комету 3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов Atlas, которую создали в НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

Ранее сообщалось, что в начале октября на всей территории России можно было увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon), впервые обнаруженную 3 января 2025 года.

Кроме того, португальский фотограф Мигель Кларо, который специализируется на съемках ночного неба, запечатлел комету, которую можно увидеть с Земли только раз в 80 000 лет.