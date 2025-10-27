Группа «Томас» отметит 20-летие альбома «Ягнята молчат» концертами в Челябинской области

Вышедший в 2005 году альбом «Ягнята молчат» получил известность на всероссийском уровне, а песни «Волна» и «Ягнята молчат» стали хитами, поднявшись на верхние строчки хит-парадов радиостанций. Анимационный клип на песню «Серебряный клоун», придуманный и нарисованный в Снежинске, стал многократным лауреатом и победителем российских и международных фестивалей.
— В альбоме можно уловить и жёсткие грани с привкусом английской музыки, и лирику, — рассказал лидер и основатель группы «Томас» Александр Самойленко. — Несмотря на кажущуюся эклектичность, он пронизан общим настроением — жаждой полёта и желанием преодолеть равнодушие окружающего мира и суету. Кроме песен с альбома «Ягнята молчат», на юбилейных концертах исполним и другие полюбившиеся южноуральцам песни, такие как «Командор», «Джин-Джак», «Комета», «Возвращение», «Ночные собаки»…
Созданная на Южном Урале группа «Томас» получила известность после записи саундтрека к мистическому телесериалу «Тайный знак», участия в Fellini-Tour-2001, совместных концертах с британским рок-музыкантом Кеном Хэнсли и выхода альбома «Командор» на российском отделении SonyMusic.
«Пчела» расспросила лидера группы о том, как его обычно встречает Челябинск.
— С Челябинском связанно очень много добрых воспоминаний, — поделился Александр Самойленко. — История группы «Томас» началась здесь. Это часть жизни. Девяностые, нулевые… На концерты всегда приходят друзья, знакомые, новые люди, для которых наша музыка оказалась саундтреком их личных историй. Всё это очень тепло и трогательно. Всегда с нетерпением ждём новых музыкальных встреч в Челябинске!
История группы «Томас» началась в Челябинске в 1995 году. В декабре 2023 года при поддержке сайта «Пчела» вышел в свет очередной выпуск программы «Диалоги с Александром Скриповым», где собеседником стал известный музыкант, лидер легендарной группы «Томас» Саша Самойленко. Какие песни стали визитной карточкой «Томаса»? Что нужно для успеха в шоу-бизнесе? Как работалось с Ильёй Кормильцевым и музыкантами из «Наутилуса Помпилиуса»? Почему важно уметь считывать знаки судьбы и верить в чудо? Может ли счастье «упасть с неба»? Об этом и многом другом говорили в новом выпуске программы.
Фото из личного архива Александра Самойленко.