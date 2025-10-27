Группа «Томас» отметит 20-летие альбома «Ягнята молчат» концертами в Челябинской области

История группы «Томас» началась в Челябинске в 1995 году. В декабре 2023 года при поддержке сайта «Пчела» вышел в свет очередной выпуск программы «Диалоги с Александром Скриповым», где собеседником стал известный музыкант, лидер легендарной группы «Томас» Саша Самойленко. Какие песни стали визитной карточкой «Томаса»? Что нужно для успеха в шоу-бизнесе? Как работалось с Ильёй Кормильцевым и музыкантами из «Наутилуса Помпилиуса»? Почему важно уметь считывать знаки судьбы и верить в чудо? Может ли счастье «упасть с неба»? Об этом и многом другом говорили в новом выпуске программы.