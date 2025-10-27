Ричмонд
Яркая комета появится в небе над Башкирией

Комета ATLAS приблизится к Солнцу.

Жителей Башкирии ждет интересное астрономическое явление: в небе вскоре можно будет наблюдать комету 3I/ATLAS, которая в настоящий момент приближается к Солнцу. По информации ученых, наилучшие условия для ее просмотра сложатся после 30 октября.

Известно, что уже в ночь на среду это небесное тело достигнет точки максимального сближения с нашей звездой.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, чьи слова приводит ТАСС, заверил, что комета не представляет никакой угрозы для Земли. Он пояснил, что она пройдет на безопасном и значительном расстоянии от нашей планеты.