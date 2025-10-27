Жители Подмосковья заметили в небе светящийся объект, похожий на метеорит

Утром в небе над Подмосковьем очевидцы заметили странное светящееся тело, напоминающее метеорит. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Явление наблюдали около 6:30 утра жители сразу нескольких городов — Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова. По словам очевидцев, объект двигался медленно и излучал зеленоватое свечение. Люди предположили, что он сгорел в атмосфере.
Ранее похожее явление зафиксировали в Новой Зеландии, где небо озарили редкие красные молнии — спрайты. Их сняли на видео астрономы, наблюдавшие Млечный Путь над скалами Омарама.
Добавим, что такие вспышки возникают из-за мощных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы и длятся всего долю секунды.
