Жители Подмосковья заметили в небе светящийся объект, похожий на метеорит

Утром в небе над Подмосковьем очевидцы заметили странное светящееся тело, напоминающее метеорит.

Утром в небе над Подмосковьем очевидцы заметили странное светящееся тело, напоминающее метеорит. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Явление наблюдали около 6:30 утра жители сразу нескольких городов — Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова. По словам очевидцев, объект двигался медленно и излучал зеленоватое свечение. Люди предположили, что он сгорел в атмосфере.

Ранее похожее явление зафиксировали в Новой Зеландии, где небо озарили редкие красные молнии — спрайты. Их сняли на видео астрономы, наблюдавшие Млечный Путь над скалами Омарама.

Добавим, что такие вспышки возникают из-за мощных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы и длятся всего долю секунды.

Читайте также: Выяснилось, почему российский «Буревестник» поставил США в тупик.