Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Екатеринбургом заметили редкую комету

Жители Екатеринбурга смогли увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon).

Источник: ЕАН

Ее удалось заснять свердловскому астролюбителю Александру Краснову. «Комета C/2025 A6 (Lemmon) по сравнению с прошлогодней Atlas совсем маленькая и тусклая. Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее ЕАН писал, что ученые открыли эту комету только 3 января этого года. В момент максимальной яркости она перемещалась от Большой Медведицы в созвездия Змеи и Змееносца. Комета C/2025 A6 (Lemmon) привлекла внимание ученых своей необычной траекторией, высокой концентрацией углекислого газа, а также повышенным содержанием никеля. Такие параметры встречаются крайне редко, сообщает «Российская газета».