В небе над Екатеринбургом заметили редкую комету

Ранее ЕАН писал, что ученые открыли эту комету только 3 января этого года. В момент максимальной яркости она перемещалась от Большой Медведицы в созвездия Змеи и Змееносца. Комета C/2025 A6 (Lemmon) привлекла внимание ученых своей необычной траекторией, высокой концентрацией углекислого газа, а также повышенным содержанием никеля. Такие параметры встречаются крайне редко, сообщает «Российская газета».