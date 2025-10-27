В небе над Екатеринбургом заметили редкую комету

Ее удалось заснять свердловскому астролюбителю Александру Краснову. «Комета C/2025 A6 (Lemmon) по сравнению с прошлогодней Atlas совсем маленькая и тусклая. Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее ЕАН писал, что ученые открыли эту комету только 3 января этого года. В момент максимальной яркости она перемещалась от Большой Медведицы в созвездия Змеи и Змееносца. Комета C/2025 A6 (Lemmon) привлекла внимание ученых своей необычной траекторией, высокой концентрацией углекислого газа, а также повышенным содержанием никеля. Такие параметры встречаются крайне редко, сообщает «Российская газета».