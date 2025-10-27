В Минске контролируют скорость на десяти участках дорог

Как рассказали в ведомстве, сегодня мобильные датчики контроля скорости работают на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), Дзержинского (60, 70 км/ч). Передвижные датчики контроля скорости также установлены на улицах Домашевской (60 км/ч), Орловской (60 км/ч), Притыцкого (60 км/ч), Ванеева (60 км/ч), Маяковского (60 км/ч) и МКАД (90, 100 км/ч).-0-