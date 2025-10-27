The Thaiger: Укушенный коброй таец успел позвонить бабушке перед смертью

Укушенный коброй житель Таиланда по имени Май успел позвонить бабушке перед смертью. Об этом написала газета The Thaiger.
Экстренные службы обнаружили в его доме в округе Бангсаотхонг 39-летнего Мая без признаков жизни. Спасти его не удалось. По данным полиции, проверку попросила провести сестра погибшего.
По данным источника, утром того же дня Май позвонил своей бабушке и спросил, любит ли она его. Услышав ответ, что любит, он сообщил, что его укусила змея, и попросил завершить некоторые его дела, если случится худшее. В конце разговора его речь начала сбиваться, после чего связь прервалась.
Бабушка немедленно связалась с сестрой Мая, а та вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники экстренных служб попытались реанимировать мужчину, но безуспешно. На его запястье обнаружили следы укуса. На место прибыли специалисты по отлову змей, которые вскоре поймали ядовитую рептилию длиной около метра.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, как кобра могла оказаться в квартире. После проверки у ветеринаров змеи планируют выпустить ее вдали от жилых районов, передает газета.
Ранее в Таиланде трехметровый питон, которого не могли поймать больше месяца, проглотил крупную домашнюю кошку целиком и умер. Жители Паттайи обнаружили змею в придорожных кустах. Питон практически не двигался, а его живот был сильно раздут.
В Индии полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал ядовитую змею, решил сфотографироваться, но не смог пережить ее укуса. Мужчина прослужил в полиции Индаура 17 лет. У него остались жена, сын и дочь.